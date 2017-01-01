Світ навиворіт: Росія бідкається, що Україна викрадає її «волонтерів» на Донбасі

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У СК РФ розповідають, що викрадення російських волонтерів в Україні мали місце в 2014 і 2015 рр.

Слідчий комітет РФ взявся розслідувати ще одну справу по Донбасу. Про це сказано в повідомленні СК. Цього разу українських силовиків звинувачують у викраденні росіян, які нібито були волонтерами.

Конкретних підозрюваних СК РФ не називає, називаючи їх загально, українськими силовиками. Цих неідентифікованих силовиків звинувачують в організації і участі в злочинного угрупування, викраденні людини, торгівлі людьми.

У СК РФ зазначають, що викрадення російських волонтерів в Україні мали місце в 2014 і 2015 рр.

Один з випадків стався, нібито в грудні 2014 року на блокпосту, розташованому поблизу селища Червоний Партизан Донецької області. Там, як стверджує СК РФ, співробітники українських спецслужб «викрали» 36-річного громадянина Російської Федерації, який приїхав на територію Донецької області України «в якості волонтера для надання допомоги у відновленні виробництва». Зазначеного росіянина, як стверджується, утримували Новоградівці, Волновасі і в Маріуполі, в тому числі у вантажному контейнері.

З часом, цієї людини, нібито доставили в один з відділів СБУ в Донецькій області, де затримали за підозрою у створенні терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а також організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації. Як стверджують в СК РФ, россянина осудили та звільнили тільки через два роки.

Наводиться ще один випадок, коли у квітні 2015 року поблизу селища Оленівка Донецької області були нібито викрадені волонтери російського Фонду допомоги біженцям. Ці росіян також нібито утримували в підвальному приміщенні одного з відділів СБУ і лише потім затримали за звинуваченнями, нібито аналогічним попередньому випадку.

У СК РФ стверджують, що впослдествии цих людей обміняли на українських військових, захоплених в полон бойовиками в ОРДЛО. «За вказаними фактами порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ст. 126 КК РФ (викрадення людини)», - сказано в повідомленні СК РФ.

Як повідомлялося, незважаючи на святкування Великодня та декларативні заяви щодо дотримання християнських норм поведінки, російські окупаційні війська не припиняють провокаційні обстріли наших підрозділів, що ретельно приховується від СММ ОБСЄ.