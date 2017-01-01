Світло в Авдіївці обіцяють повернути до 18:00

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Росіяни погодили режим тиші в районі Авдіївки для відновлення електропостачання

Російська сторона в СЦКК надала гарантії премир'я для ремонту лінії елетропередачі під Авдіївкою, до 18:00 місто має отримати світло. Про це повідомив прес-офіцер оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» В’ячеслав Петровський, пише УНН.

«Ми отримали письмове підтвердження гарантії припинення вогню в районі пошкодження ЛЕП. Тому українські ремонтні бригади, енергетики, представники ДСНС у супроводі офіцерів української сторони СЦКК, дістались у визначений район, де проводять аварійні роботи для відновлення електропостачання у Авдіївці. На роботу обіцяють що піде 2-3 години, і до 6 години Авдіївка отримає світло», - повідомив він.

Нагадаємо, через обстріли в районі Авдіївки бригади не виходили на ремонт ЛЕП

Нагадаємо, в ніч на 25 лютого в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу міста Авдіївка, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу. Очікувалося, що російська сторона в СЦКК сьогодні вранці надасть письмові гарантії припинення вогню для ремонтних робіт на ЛЕП.

Раніше бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату.