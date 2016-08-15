

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в березні знизилися на 0,45%

В ході електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах світові ціни на нафту знижуються, про це свідчать дані торгів.

Березневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) упали на 0,45%, до $ 52,93 за барель.

На Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в березні знизилися на 0,45%, до $ 55,27 за барель.