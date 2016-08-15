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    Світові ціни на нафту знижуються

    • Сьогодні, 07:54
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    Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в березні знизилися на 0,45%

    В ході електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах світові ціни на нафту знижуються, про це свідчать дані торгів.

    Березневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) упали на 0,45%, до $ 52,93 за барель.

    На Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в березні знизилися на 0,45%, до $ 55,27 за барель.

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