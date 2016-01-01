Світові ціни на нафту знову знижуються



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому впали в ціні до 56,12 долара за барель

В ході електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах світові ціни на нафту знижуються, про це свідчать дані торгів.

Лютневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) упали на 0,54%, до $ 53,77 за барель.

На Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в лютому знизилися на 0,18%, до $ 56,12 за барель.

Як повідомлялося, на світових ринках ціни на нафту зросли після знакової угоди за участі країн ОПЕК і країн, що не входять до картелю, про скорочення видобутку.

10 грудня Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і країни-нафтовидобувники поза межами картелю на зустрічі у Відні узгодили параметри скорочення видобутку. Сторони домовилися, що скорочення становитиме менш як 600 тисяч барелів на добу. Більшу частину такого зменшення видобутку, 300 тисяч барелів, пообіцяла взяти на себе Росія.