Світові лідери різко відреагували на рішення Трампа щодо виходу з кліматичної угоди

Захисники природи у Парижі

Більшість відомих політиків назвали помилкою рішення Трампа

Паризька кліматична угода була укладена тими, хто хоче зберегти планету для майбутніх поколінь. Країни, які залишаються в Паризькій угоді, стануть націями, які будуть мати переваги для створення робочих місць і виробництва.

Так екс-президент США Барак Обама прокоментував рішення нинішнього керівництва Білого дому про вихід США з цієї домовленості.

«Я вважаю, що Сполучені Штати Америки мають бути на передньому плані», - підкреслив президент.

За його словами, за відсутності американського лідерства, «навіть якщо нинішня адміністрація приєднується до тієї жменьки країн, які заперечують майбутнє, я впевнений, що наші штати, міста та підприємства зроблять крок вперед і будуть робити ще більше, щоб прокласти шлях і допомогти захистити нашу планету для майбутніх поколінь».

Подібний коментар у 42-го президента США (1993-2001) Білла Клінтона

«Вихід з Паризької угоди - помилка. Зміни клімату реальні. Ми більше зобов'язані нашим дітям. Захист нашого майбутнього і створює більше робочих місць», - написав екс-президент.

Walking away from Paris treaty is a mistake. Climate change is real. We owe our children more. Protecting our future also creates more jobs. — Bill Clinton (@billclinton) 1 июня 2017 г.

Ангела Меркель шкодує про рішення президента США Дональда Трампа відмовитися від Паризької угоди по клімату. Слова канцлера поширив в Twitter її прес-секретар Штеффен Зайберт.

«Я жалкую у зв'язку з рішенням американського президента. Надалі всі сили - на глобальну політику щодо клімату, яка збереже Землю», - наводиться цитата Меркель. Від себе Зайберт написав, що Меркель висловила своє співчуття особисто Трампу в ході телефонної розмови.

Kanzlerin #Merkel: Ich bedauere die Entscheidung des US-Präsidenten. Weiter alle Kraft für globale Klimapolitik, die unsere Erde bewahrt. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 1 июня 2017 г.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що теж шкодує про рішення США вийти з Паризької угоди по клімату і підкреслив, що Франція не відмовиться від своїх зобов'язань згідно з цим договором.

«Зміна клімату є однією з найбільших проблем нашого часу. І Франція йде в авангарді боротьби з цим», - сказав він. Також він додав, що США повернулися спиною до всього світу.

Climate change is already changing our daily lives. It's not the future we want for our world. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 июня 2017 г.

Statement on the US' withdrawal from the Paris climate agreements. #parisagreementhttps://t.co/T4XOjWZW0Q — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 июня 2017 г.

Засновник Tesla Ілон Маск відмовляється від участі у раді при Білому домі у зв'язку з виходом США з Паризької кліматичної угоди.

«Я виходжу з президентської ради. Зміна клімату - це реальність. Відмова від Парижа не на користь ні Америці, ні світу», - написав він.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) 1 июня 2017 г.

Генеральний директор американського конгломерату The Walt Disney Company Роберт Айгер в четвер вийшов зі складу Форуму стратегії і політики при президенті США Трампі, яка є консультативною радою впливових бізнесменів.

«Це принципове питання. Я пішов у відставку з президентської ради в зв'язку з виходом з Паризького угоди по клімату», - зазначив Айгер в своєму Twitter.

As a matter of principle, I've resigned from the President's Council over the #ParisAgreement withdrawal. — Robert Iger (@RobertIger) 1 июня 2017 г.

Хілларі Клінтон назвала таке рішення Трампа «історичною помилкою».

A historic mistake. The world is moving forward together on climate change. Paris withdrawal leaves American workers & families behind. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 1 июня 2017 г.

Не менш розчарований прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Глава уряду підкреслив, що «позиція Канади у боротьбі зі змінами клімату і раніше незмінна і вона залишається єдиною разом з усіма іншими сторонами, які підтримують цю угоду».

Трюдо додав, що Оттава має намір продовжувати працювати з США як на державному, так і на інших рівнях з питань зміни клімату.

We are deeply disappointed that the United States federal government has decided to withdraw from the Paris Agreement. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 1 июня 2017 г.

Як повідомляв «Главком», Дональд Трамп підтвердив вихід США з Паризької кліматичної угоди. Своє рішення він пояснив тим, що виконання цієї угоди, «укладеної попередньою адміністрацією» призведе до скорочення американського виробництва.

Водночас, він підкреслив, що американська сторона паралельно розпочне переговори про поновлення членства в Паризькій чи абсолютно новій угоді на умовах, «які є справедливими для Сполучених Штатів».

