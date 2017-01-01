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    Світові лідери різко відреагували на рішення Трампа щодо виходу з кліматичної угоди

    • Сьогодні, 05:19
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    Захисники природи у Парижі
    Захисники природи у Парижі

    Більшість відомих політиків назвали помилкою рішення Трампа

    Паризька кліматична угода була укладена тими, хто хоче зберегти планету для майбутніх поколінь. Країни, які залишаються в Паризькій угоді, стануть націями, які будуть мати переваги для створення робочих місць і виробництва.

    Так екс-президент США Барак Обама прокоментував рішення нинішнього керівництва Білого дому про вихід США з цієї домовленості.

    «Я вважаю, що Сполучені Штати Америки мають бути на передньому плані», - підкреслив президент.

    За його словами, за відсутності американського лідерства, «навіть якщо нинішня адміністрація приєднується до тієї жменьки країн, які заперечують майбутнє, я впевнений, що наші штати, міста та підприємства зроблять крок вперед і будуть робити ще більше, щоб прокласти шлях і допомогти захистити нашу планету для майбутніх поколінь».

    Подібний коментар у 42-го президента США (1993-2001) Білла Клінтона

    «Вихід з Паризької угоди - помилка. Зміни клімату реальні. Ми більше зобов'язані нашим дітям. Захист нашого майбутнього і створює більше робочих місць», - написав екс-президент.

    Ангела Меркель шкодує про рішення президента США Дональда Трампа відмовитися від Паризької угоди по клімату. Слова канцлера поширив в Twitter її прес-секретар Штеффен Зайберт.

    «Я жалкую у зв'язку з рішенням американського президента. Надалі всі сили - на глобальну політику щодо клімату, яка збереже Землю», - наводиться цитата Меркель. Від себе Зайберт написав, що Меркель висловила своє співчуття особисто Трампу в ході телефонної розмови.

    Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що теж шкодує про рішення США вийти з Паризької угоди по клімату і підкреслив, що Франція не відмовиться від своїх зобов'язань згідно з цим договором.

    «Зміна клімату є однією з найбільших проблем нашого часу. І Франція йде в авангарді боротьби з цим», - сказав він. Також він додав, що США повернулися спиною до всього світу.

    Засновник Tesla Ілон Маск відмовляється від участі у раді при Білому домі у зв'язку з виходом США з Паризької кліматичної угоди.

    «Я виходжу з президентської ради. Зміна клімату - це реальність. Відмова від Парижа не на користь ні Америці, ні світу», - написав він.

    Генеральний директор американського конгломерату The Walt Disney Company Роберт Айгер в четвер вийшов зі складу Форуму стратегії і політики при президенті США Трампі, яка є консультативною радою впливових бізнесменів.

    «Це принципове питання. Я пішов у відставку з президентської ради в зв'язку з виходом з Паризького угоди по клімату», - зазначив Айгер в своєму Twitter.

    Хілларі Клінтон назвала таке рішення Трампа «історичною помилкою».

    Не менш розчарований прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Глава уряду підкреслив, що «позиція Канади у боротьбі зі змінами клімату і раніше незмінна і вона залишається єдиною разом з усіма іншими сторонами, які підтримують цю угоду».

    Трюдо додав, що Оттава має намір продовжувати працювати з США як на державному, так і на інших рівнях з питань зміни клімату.

    Як повідомляв «Главком»Дональд Трамп підтвердив вихід США з Паризької кліматичної угоди. Своє рішення він пояснив тим, що виконання цієї угоди, «укладеної попередньою адміністрацією» призведе до скорочення американського виробництва.

    Водночас, він підкреслив, що американська сторона паралельно розпочне переговори про поновлення членства в Паризькій чи абсолютно новій угоді на умовах, «які є справедливими для Сполучених Штатів».

    Джерело: 112 Україна

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