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    Світовий банк готовий розглянути нові програми фінансування в Україні

    • Сьогодні, 00:33
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    Віце-президенти Світового банку похвалили «прогрес, досягнутий українським урядом упродовж останніх 8 місяців»

    Світовий банк готовий підтримувати уряд України у проведенні необхідних реформ та розглянути можливість започаткування нових цільових програм фінансової підтримки.

    Про це заявив віце-президент Світового банку Кайл Пітерс під час зустрічі з Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, повідомляє Урядовий портал.

    «Ми готові продовжувати нашу співпрацю, спрямовану на підтримку реформ, які проводяться українським урядом, а також розглянути можливість започаткування нових цільових програм фінансової підтримки України», – сказав Пітерс.

    У повідомленні уряду також йдеться у про те, що віце-президенти банку Кайл Пітерс та Сиріл Мюллер похвалили «прогрес, досягнутий українським урядом упродовж останніх 8 місяців щодо стабілізації економіки, відновлення економічного зростання, підвищення мінімальної заробітної плати».

    Світовий банк, заснований в 1944 році, є однією з найбільших у світі організацій, що надають допомогу з метою розвитку. За рахунок Світового Банку в Україні реалізується 16 проектів на загальну суму 2895 млн доларів та 15 млн євро.

    Світовий банк фінансування
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