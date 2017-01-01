Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні в 2017 році

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Інфляція

Нацбанк України прогнозує інфляцію на рівні 9,1%

У 2017 році інфляція в Україні очікується на рівні 10%. Про це під час презентації нового економічного огляду та макроекономічного прогнозу для України повідомила економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Анастасія Головач.

«Сьогодні ми очікуємо інфляцію на рівні 10%», - зазначила вона.

Світовий банк також прогнозує дефіцит державного бюджету у 2017 році на рівні 3,1% від ВВП.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко прогнозує, що рівень інфляції в Україні в 2017 році становитиме менше 10%.

Після підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн Національний банк України переглянув прогноз інфляції на 2017 рік з 8% до 9,1%.

У Світовому банку вважають, що зростання реальної заробітної плати українців прямо залежить від темпів зростання економіки.

Нацбанк прогнозує, що у цьому році Україна повинна отримати ще 3 транша від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.

Нагадаємо, що 3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.

Джерело: УНН