Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні в 2017 році
- Сьогодні, 14:50
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Нацбанк України прогнозує інфляцію на рівні 9,1%
У 2017 році інфляція в Україні очікується на рівні 10%. Про це під час презентації нового економічного огляду та макроекономічного прогнозу для України повідомила економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Анастасія Головач.
«Сьогодні ми очікуємо інфляцію на рівні 10%», - зазначила вона.
Світовий банк також прогнозує дефіцит державного бюджету у 2017 році на рівні 3,1% від ВВП.
Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко прогнозує, що рівень інфляції в Україні в 2017 році становитиме менше 10%.
Після підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн Національний банк України переглянув прогноз інфляції на 2017 рік з 8% до 9,1%.
У Світовому банку вважають, що зростання реальної заробітної плати українців прямо залежить від темпів зростання економіки.
Нацбанк прогнозує, що у цьому році Україна повинна отримати ще 3 транша від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.
Нагадаємо, що 3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.
Джерело: УНН