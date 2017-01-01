Світовий банк присоромив уряд Гройсмана, який гальмує реалізацію проектів

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Відповідальні за реалізацію проектів Світового банку міністерства в Україні працюють дуже повільно і неефективно

Низькі темпи реалізації проектів Світового банку в Україні пов'язані з невисокою ефективністю державного управління, вважає директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

В інтерв'ю DT.UA директор зазначила, що портфель інвестицій Світового банку в Україні великий, вони фокусуються в таких сферах як охорона здоров'я, соціальна допомога, житлові субсидії, енергетика, дороги та водовідведення. Далеко не всі проекти, за її словами, рухаються так швидко, як хотілося б.

За словами Кахконен, проблема, як правило, полягає в неефективному управлінні. «Відповідальні за реалізацію проектів міністерства в Україні, на жаль, працюють дуже повільно і неефективно. Підписання договорів на виконання тих чи інших робіт суттєво затягується, відтак, гальмується і реалізація проектів в цілому», - констатувала вона.

Представник СБ вважає, що уряду слід звертати більше уваги на темпи та якість втілення міжнародних проектів. «Насправді високопосадовці можуть прискорювати та покращувати їх реалізацію, мають важелі впливу, тож можуть сприяти цим процесам. Крім того, не варто забувати й про суто технічну оптимізацію всіх процесів. Я кажу про перехід до використання електронних систем, наприклад для закупівель чи електронної вибірки коштів за програмами», - наголосила директор.

«Насправді це сором, якщо надані нами кошти не будуть освоєні, не покращать життя звичайних людей», - уклала Кахконен.