Світовий банк прогнозує зростання ВВП у наступному році на рівні 3,5%

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За прогнозами Світового банку ріст ВПП України у 2019 році складе 4%

У Світовому банку прогнозують, що ріст ВВП України у поточному році складе 2%, а у 2018 році - 3,5%.

Про це йдеться в доповіді Світового банку на червень 2017 р. «Глобальні економічні перспективи».

Ріст ВВП у 2017 році в Україні складе 2%, а у 2018 - 3,5%.

Окрім цього, за прогнозами Світового банку ріст ВПП у 2019 році складе 4%.

Раніше у Світовому банку прогнозували зростання економіки України в 2017 році на рівні 2%, а у 2018 та 2019 роках - на рівні 3%.

Нагадаємо, Кабмін погіршив прогноз інфляції та зростання ВВП.

Крім того Місія МВФ зробила новий прогноз: ВВП України зросте більше ніж на 2%.

25 травня у Нацбанку розповіли, коли чекати рішення МВФ про новий транш.

19 травня міністр фінансів України Олександр Данилюк провів зустіч з представниками місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом, під час якої обговорив можливість надання п’ятого траншу фінансової допомоги.

Як відомо, 3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.

Нацбанк прогнозує, що цього року Україна повинна отримати ще три транші від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.

5 квітня на рахунок Національного банку надійшов черговий транш за програмою розширеного фінансування МВФ. Кошти за четвертим траншем в обсязі 1 млрд дол. надійшли кількома частинами у різних валютах: 367 млн спеціальних прав запозичення, 200 млн фунтів стерлінгів, 146 млн євро та 92 млн дол. США.