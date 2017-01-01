Світовий банк прогнозує зростання ВВП у наступному році на рівні 3,5%
- Сьогодні, 11:40
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За прогнозами Світового банку ріст ВПП України у 2019 році складе 4%
У Світовому банку прогнозують, що ріст ВВП України у поточному році складе 2%, а у 2018 році - 3,5%.
Про це йдеться в доповіді Світового банку на червень 2017 р. «Глобальні економічні перспективи».
Ріст ВВП у 2017 році в Україні складе 2%, а у 2018 - 3,5%.
Окрім цього, за прогнозами Світового банку ріст ВПП у 2019 році складе 4%.
Раніше у Світовому банку прогнозували зростання економіки України в 2017 році на рівні 2%, а у 2018 та 2019 роках - на рівні 3%.
Нагадаємо, Кабмін погіршив прогноз інфляції та зростання ВВП.
Крім того Місія МВФ зробила новий прогноз: ВВП України зросте більше ніж на 2%.
25 травня у Нацбанку розповіли, коли чекати рішення МВФ про новий транш.
19 травня міністр фінансів України Олександр Данилюк провів зустіч з представниками місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом, під час якої обговорив можливість надання п’ятого траншу фінансової допомоги.
Як відомо, 3 квітня МВФ схвалив виділення Україні траншу в один мільярд доларів.
Нацбанк прогнозує, що цього року Україна повинна отримати ще три транші від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становитиме $4,5 мільярда, та допомогу від Єврокомісії.
5 квітня на рахунок Національного банку надійшов черговий транш за програмою розширеного фінансування МВФ. Кошти за четвертим траншем в обсязі 1 млрд дол. надійшли кількома частинами у різних валютах: 367 млн спеціальних прав запозичення, 200 млн фунтів стерлінгів, 146 млн євро та 92 млн дол. США.