Світовий конгрес українців вимагає санкцій для викрадачів Сенцова

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Олег Сенцов

Світовий конгрес українців закликав українців усього світу приєднатися до кампанії

Міжнародній спільноті варто увести санкції проти, відповідальних за ув’язнення відомого українського кінорежисера Олега Сенцова.

Таку думку висловив президент Світового конгресу українців Євген Чолій.

«Світовий конгрес українців закликає міжнародне співтовариство, у тому числі правозахисні організації, посилити тиск на Російську Федерацію, аби допомогти звільненню Олега Сенцова і всіх незаконно утримуваних в’язнів відповідно до Мінських домовленостей», – сказав Чолій.

В СКУ також закликали українців усього світу приєднатися до кампанії, яка спонукає уряди різних держав увести санкції проти осіб, відповідальних за ув’язнення Сенцова.

Нагадаємо, голлівудська акторка Меріл Стріп підтримала українського режисера Олега Сенцова. Триразова володарка Оскара погодилася приєднатися до кампанії ПЕН-центру зі звільнення режисера.

Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015-го Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням терористичної діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.

Джерело: Укрінформ