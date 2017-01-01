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    Світовий виробник грошей зацікавився «друкарським станком» Нацбанку

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    Виготовлення банкнот
    Виготовлення банкнот

    Делегацієя індонезійської державної компанії «Peruri» провела переговори з Нацбанком України

    У Національному банку України відбулася зустріч в.о. голови Національного банку України Якова Смолія з делегацією індонезійської державної компанії «Peruri» – світовим виробником грошової та високо захищеної продукції. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

    Під час зустрічі йшлося про можливість встановлення стратегічних партнерських відносин між Національним банком та компанією «Peruri» у галузі виготовлення високо захищеного паперу, банкнот та монет.

    Голова делегації, технічний директор компанії «Peruri» Харджо Сумарто Субандріо повідомив, що індонезійський виробник зацікавлений у постійному та надійному партнері, що зможе підтримати активну діяльність компанії на міжнародному ринку виробництва грошей.

    «Нас приваблює можливість співпраці з Україною, оскільки рівень виробничих потужностей Банкнотно-монетного двору Національного банку України повністю відповідає найсучаснішим світовим стандартам. Ми абсолютно вражені ефективною роботою персоналу, високим рівнем автоматизації, інноваційними технологіями та якістю української паперової, банкнотної та монетної продукції», – зауважив Субандріо.

    В. о. голови Національного банку України Яків Смолій зазначив: «Національний банк має амбітні плани стосовно виходу на міжнародний ринок виготовлення грошей, тож ми задоволені вашим інтересом та пропозицією щодо стратегічного партнера у цьому напрямі».

    Він висловив сподівання, що візит представників компанії до України дасть плідні результати та стане початком майбутнього співробітництва. Наразі Меморандум про домовленості узгоджується сторонами на найсприятливіших та взаємовигідних засадах.

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