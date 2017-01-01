Своїх працівників і пенсіонерів «Нафтогаз» преміює навіть на релігійні свята

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Центральний офіс Нафтогазу

Оприлюднено перелік премій для працівників НАК «Нафтогаз-Україна»

У НАК «Нафтогаз України» діють спеціальні схеми із кількома таблицями і додатками, відповідно до яких кожен співробітник отримує свій оклад. Після цього розраховуються численні премії, заохочення і види матеріальної допомоги. Премії зокрема надаються з нагоди державних та релігійних свят, за внесок у загальні результати роботи та з нагоди ювілейних дат.

Про це йдеться у матеріалі «Главкому» Країна казкових чудес. Як усі працівники «Нафтогазу» перетворилися на мільйонерів.

Як випливає з документів, 100 % посадового окладу в якості премії працівник «Нафтогазу» може отримати за виконання виробничих функцій і завдань та за внесок у загальні результати роботи. Обов’язок призначити собі та співробітникам цю премію має голова правління. Вона передбачається всім за визначенням, але в колективному договорі прописані причини, через які співробітника може бути її позбавлено. Також в окремих випадках за рішенням голови правління розмір зазначеного преміювання може бути більшим.

Також преміювання працівників дозволено з нагоди 50-річчя, 55-річчя, 60-річчя і так кожні наступні п’ять років. Надбавку до зарплати у «Нафтогазі» можна отримати ще й з нагоди професійних, державних та релігійних свят. До таких подій матеріальну допомогу компанія надає навіть непрацюючим пенсіонерам, які перебували в штаті апарату на момент виходу на пенсію не менше п’яти років.

У разі ж, якщо співробітник «Нафтогазу» удостоїться певної нагороди, компанія одразу його додатково преміює в розмірі від 50% до 100% посадового окладу:

за державну нагороду України – мають виплатити 100% посадового окладу;

за відзнаки та нагороди президента, Верховної Ради чи Кабміну – 75% окладу;

нагородженим Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Профспілкою працівників газових господарств та Профспілкою працівників нафтової та газової промисловостей, київським міським головою – 50% від окладу.

Як відомо, інформація про заробітки у «Нафтогазі» стала відомою завдяки «надсекретному документу», який уперше потрапив у ЗМІ. Йдеться про колективний договір. Досі, за весь час існування «Нафтогазу України» з 1998 року, ніхто зі співробітників не виносив на люди його деталі. Нині ж на розсуд публіки потрапила чинна редакція договору. Цей документ ще 25 червня 2012-го підписав тодішній глава правління Євген Бакулін.

Нагадаємо, що екс-глава Міненерго Володимир Демчишин отримує у «Нафтогазі» 15 тисяч доларів на місяць.