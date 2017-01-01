Свято чи день жалоби: що для вас 9 Травня? Опитування

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Чи потрібні вихідні 2 та 9 травня?

Кабінет міністрів розробляє зміни календаря українських свят в рамках декомунізації. За словами директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, зокрема, зникнуть вихідні 2 травня та 9 травня.

Інститут пропонує змінити назви свят: 1 травня – Міжнародний день солідарності трудящих на День праці. А також замість Міжнародний жіночий день – День боротьби за права жінок (8 березня. – «Главком»). Крім того, два святкових дні більше не будуть вихідними.

Разом із тим, частина політиків висловили обурення такими можливими нововведеннями. Так, проросійський політик Віктор Медведчук обурений планами скасувати 8 Березня і 9 Травня.

Водночас, цьогоріч 9 травня все-таки буде вихідним днем.

Про те, чим для вас є 9 травня, можна висловитись, взявши участь в опитуванні:



