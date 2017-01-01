Свято закоханих прийде в Україну з теплом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прогноз погоди на День Святого Валентина

У вівторок можливий невеликий сніг, вдень температура повітря до +2 градусів

У вівторок, 14 лютого, в Києві хмарно, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -6...-8 градусів, вдень -1...+1 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -7...-13 градусів, вдень +2...-3 градуси, у Закарпатті вночі -5...-10 градусів, вдень +1...+6 градусів. У Карпатах без опадів, температура повітря вночі -8...-13 градусів, вдень +2...-3 градуси.

На півночі України хмарно, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -6...-11 градусів, вдень +2...-3 градуси.

У центрі України хмарно, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -6...-12 градусів, вдень +2...-5 градусів.

На сході України хмарно, вночі без опадів, вдень сніг, на дорогах ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -8...-14 градусів, вдень -1...-6 градусів.

На півдні України хмарно, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -5...-12 градусів, вдень +2...-5 градусів.

У Криму хмарно, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -5...-10 градусів, вдень +3...-3 градуси. У Ялті вночі без опадів, вдень невеликий сніг. Температура вночі -5...-7 градусів, вдень +1...+3 градуси.

14 лютого - День Святого Валентина. У цей день дарують коханим і дорогим людям квіти, цукерки, іграшки, повітряні кульки і особливі листівки (часто у формі сердечка), з віршами, любовними зізнаннями чи побажаннями любові — валентинки.