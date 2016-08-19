Сюмар: Аваков точно не має стосунку до телеканалу «Тоніс»

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Сюмар заявила, що їй нічого не відомо про плани Авакова створювати якийсь медіаресурс

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар, яка була одним із головних провайдерів закону про суспільне телебачення, в інтерв'ю «Главкому» заявила, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не має стосунку до телеканалу «Тоніс».

«Можу сказати, що це неправда. Ви собі уявляєте, що людину, яка працювала на «Інтері» і роками знищувала Авакова, він візьме як проможурналіста для свого телеканала? Це абсурд. Мені нічого не відомо про його плани створювати якийсь медіаресурс. «Тоніс» – це точно не Аваков. Шукайте в іншому місці. Там, де є великі гроші», - заявила Сюмар.

Як повідомляв «Главком», генеральний продюсер NewsOne Олексій Семенов, який залишає телеканал, планує створити міський київський канал, котрий фінансуватимуть люди, близькі до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Нагадаємо, що Семенов повідомив в Фейсбуці, що завершив роботу на каналі NewsOne, і планує разом з Євгеном Кисельовим і Матвієм Ганапольським працювати над новим проектом.