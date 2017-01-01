Сюмар: В Україні є ЗМІ, за якими стоять росіяни або оточення Януковича. Це питання до СБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українці повинні знати, хто фінансує ЗМІ, зазначила нардеп

Служба безпека України повинна дослідити, які ЗМІ в Україні фінансуються росіянами або людьми з оточення екс-президента-втікача Віктора Януковича. Таку думку в інтерв’ю «Главкому»висловила народний депутат від «Народного фронту», голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

Вона називає суб’єктивними претензії до багатьох ЗМІ, що нібито вони під час війни отруюють інформаційний простір і працюють на агресора. «Таке формулювання дещо суб’єктивне, а от прозорість фінансування – об’єктивне», - зазначила Сюмар.

«Умовно кажучи, хто за це платить? Є ЗМІ, за якими, за деякими ознаками, стоять або росіяни, або Янукович та його оточення. Чи хочемо ми, щоб нам щось «впарювали» ресурси, за якими стоїть екс-президент? І чому наші відповідні органи не можуть простежити процеси, як заходять ці гроші і хто за цим стоїть? Це питання в першу чергу до СБУ», - підкреслила Сюмар.