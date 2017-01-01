Сюмар уже запропонувала правки до закону про мовні квоти на ТБ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв Вікторія Сюмар

Йдеться про використання української мови героями та гостями передач та телевізійних шоу

Народний депутат від фракції «Народний фронт», автор законопроекту про мовні квоти на українському телебаченні вже запропонувала правки до документа. Про це вона повідомила у коментарі «Главкому».

Зокрема, йдеться про використання української мови героями та гостями передач і телевізійних шоу.

«Телеканал не може зобов’язати говорити когось лише українською мовою. До другого читання у нас можуть бути правки в цій нормі. Я б пропонувала, щоб тільки в прямому ефірі допускалася російська мова. А в інший час або були субтитри, або дублювалося. Але ми ще дискутуватимемо щодо цього. Тут є зауваження громадських організацій, і я їх розумію», – зазначила Сюмар.

«А от постійні учасники ток-шоу, які у нас традиційно засідають по п’ятницях в ефірах і розмовляють неукраїнською, підпадатимуть під обмеження, накладені майбутнім законом», – додала народний депутат.

Щоправда, за словами Сюмар, закон не може деталізувати до того, аби виписати, що таке постійна і непостійна участь в ефірах. З цим визначатися буде Нацрада з питань телебачення і радіомовлення.

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №5313 про обов'язкову частку державної мови в аудіовізуальних ЗМІ.

Законом передбачається, що частка передач або фільмів українською мовою має становити не менше як 75% протягом доби у кожному з проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00.

Для відповідних телеорганізацій регіональної та місцевої категорій мовлення планується встановити обов’язкову частку на рівні 50%.

Також уточнено правила обчислення частки передач і фільмів, виконаних державною мовою. Зокрема, передбачено, що фільми та передачі, які не є власним продуктом телерадіоорганізації та виконані недержавною мовою, мають бути субтитровані державною мовою.

Крім того, встановлено, що передача вважається виконаною державною мовою, якщо всі репліки ведучих виконані державною мовою. При цьому допускається використання інших мов без дублювання та озвучення при репортажах з місця подій, коментарях запрошених осіб тощо.

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