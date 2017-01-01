Екс-депутат Партії регіонів прийшов на прощання з Олійником

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Фото: Станіслав Груздєв У Києві попрощалися з Борисом Олійником.

Ян Табачник приніс жовті троянди

На церемонії прощання у клубі Кабміну з легендарним українським поетом, Героєм України Борисом Олійником був присутній акордеоніст та колишній народний депутата від Партії регіонів Ян Табачник.

Він приніс букет жовтих троянд. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Як повідомлялося, сьогодні у Києві відбулося прощання з Борисом Олійником. Попрощатися з великим поетом прийшли представники Комуністичної партії, колишні колеги-депутати, члени чинного українського уряду.

Поета поховали на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, український поет Борис Олійник помер 30 квітня після тяжкої і тривалої хвороби.

Опубліковано останнє інтерв’ю Бориса Олійника, яке він дав «Главкому» в розпал хвороби. Прочитати його можна тут.

Як повідомляв «Главком», Борис Олійник народився 22 жовтня 1935 року на Полтавщині. Український поет, перекладач, дійсний член Національної академії наук України, голова Українського фонду культури. Герой України. Почесний академік Академії мистецтв України. Член правління Національної спілки краєзнавців України.

Депутат українського парламенту чотирьох скликань, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, один із фундаторів Українського фонду культури. У травні-червні 1986 року видатний український поет одним з перших побував у Чорнобилі, звідки вів репортажі на Центральному телебаченні. З 2010 року очолював Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.



