Таджикистан відмовився від прокремлівської акції на 9 травня

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Російська акція «Безсмертний полк»

В РФ організацією акції займається прокремлівський Загальноросійський народний фронт

У Таджикистані ініційована з Росії акція «Безсмертний полк» не включена до затвердженого президентом країни списку заходів з відзначення Дня перемоги 9 травня.

Про це йдеться в заяві, поширеній 5 травня державним інформагентством «Ховар», інформує Радіо Свобода.

«Згідно з ісламськими традиціями, неприпустимо виходити на вулицю і проспекти з портретами загиблих, ця акція суперечить ісламським... цінностям», – йдеться у повідомленні.

«Просимо деяких «друзів» спочатку правильно з’ясувати ситуацію, пов’язану з акцією, а згодом ухвалити рішення про агітацію за неї. У будь-якій країні політичні та культурні заходи проводяться в межах її чинного законодавства. У нашій республіці також ініціативи уряду, пов’язані з Днем перемоги, є своєчасними і націлені на виховання молоді в дусі патріотизму», – додають в офіційному інформагентстві Таджикистану.

Акція «Безсмертний полк» – це хода з портретами родичів, які брали участь у Другій світовій війні. Вона розпочиналася як громадська ініціатива, але впродовж останніх кількох років набрала більш офіційного змісту.

Нині організацією акції займається прокремлівський Загальноросійський народний фронт, після чого почали з’являтися повідомлення, що не всі учасники заходу приходять на нього добровільно. Портрети для участі в акції у Росії можна придбати в магазинах, тобто йдеться вже не про вшанування родичів, а про шану будь-яких учасників тієї війни.

Росія також сприяє організації акції «Безсмертний полк» у деяких країнах колишнього СРСР.