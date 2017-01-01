Таїланд відмовляється від українських танків

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Тайські військові на українському «Оплоті»

Як повідомлять ЗМІ Таїланду, український танк «Оплот» замінять на китайський

Таїланд вирішив відмовитися від українського танка «Оплот». Про це повідомляє таїландська газета Bangkok Post з посиланням на головнокомандуючого тайської армії Чалермчаі Сіттісата (Chalermchai Sittisat).

Замість «Оплота» військові вирішили закупити китайські бойові машини VT-4. Армія країни вже підписала контракт на поставку 28 таких танків.

Як зазначає видання, армія Таїланду вирішила скоротити закупівлю «Оплотів» після того, як виникли проблеми з поставкую 49 танків, контракт на які був підписаний ще 2011 року. Але станом на кінець 2016 року Україна спромоглася відвантажити тайським військовим лише 20 машин.

За технічними характеристиками український «Оплот» входить до десятки кращих танків в світі. Але Харківський танковий завод так і не зміг вийти на необхідні об’єми виробництва цієї машини.

Рішення скоротити закупівлю танків «Оплот» тайський військовий пояснює «складною політичною ситуацією в Україні».

Чалермчаі Сіттісат також відмітив, що у Києві ще зберігається шанс виконати контракт. Таїланд готовий прийняти всі замовленні танки, якщо вони будуть виготовлені до жовтня 2017 року.