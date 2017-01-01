Екс-заступник голови СБУ Ягун: Такі депутати, як Рибалка, є пособниками Росії

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Ягунов висловив підтримку громадським активістам, які викрили Рибалку у використанні замовних піар-технологій

В парламенті низка людей відкрито вирішує навіть не партійні, а власні вузькі фінансові питання. І щодо інциденту з Рибалкою необхідне ретельне розслідування, щоб нарешті розставити всі крапки над «і».

Таку думку в ефірі радіостанції «Ера» висловив генерал-майор, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках Віктор Ягун, коментуючи скандальний виступ 19 січня у Верховній Раді голови фінансового комітету, члена фракції Радикальної партії Сергія Рибалка.

Народний депутат звинуватив власника торгової мережі «АТБ» у замовних замахах на нього і менеджерів корпорації S. Group, що належить Рибалці, не надавши доказів.

За словами офіцера Служби безпеки України, в країні почастішали випадки навмисного підриву економіки представниками «п'ятої колони» Росії. Ягунов дав зрозуміти, що Рибалка цілком міг стати інструментом у руках ворогів України.

«Я не виключаю, що сам Рибалка став елементом маніпуляції в руках зовсім інших людей. Спроби знищення економічного потенціалу України здійснюється за дуже багатьма фірмами, які раніше мали магазини на окупованій території», - сказав Ягун.

Він констатував, що як правило, підтримку таких бізнес-скандалів надають сумнівні інформаційні ресурси.

«Найцікавіше те, що такі ось інформаційних скандали моментально отримують підтримку на досить сумнівних Інтернет-ресурсах, які підконтрольні або «ЛНР-ДНР», або росіянам. І зрозуміло, що їм це вигідно, щоб у нас в Україні був бардак, щоб люди не мали нормальної роботи, економіка лежала в руїнах», - зазначив генерал-майор СБУ.

Ягунов також висловив свою щиру підтримку громадським активістам, які зважилися і нещодавно викрили Сергія Рибалку у використанні брудних замовних піар-технологій і тепер вимагають від парламентарія добровільного складання мандата.

«Як би там не було, наші вороги не дочекаються розвалу України. Держава вистоїть. Люди змінюються на стільки швидко, що на це радісно дивитися. Хто б міг подумати, що молоді хлопці організувалися, задокументували отримання грошей від помічників Рибалка за чорні піар-технології і самі показали весь політтехнологічний бруд суспільству. Ще рік-півтора тому про це навіть ніхто не міг мріяти. Громадянське суспільство зміцнилося на 100%», - сказав Ягун.

Він висловив також професійну думку з приводу належної реакції СБУ на цей інцидент.

«На жаль, високоморальних людей, які б добровільно склали мандат хоча б на час розслідування дуже мало. Щодо інциденту з Рибалком необхідно ретельне розслідування, щоб нарешті розставити всі крапки над «і», - резюмував екс-заступник голови СБУ.

18 січня 2017 року громадські активісти Олексій Станчевскій, Костянтин Дикань і Дмитро Воронков заявили про появу в Україні нових «темників», автором яких є команда народного депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки. За словами активістів, у кінці 2016 року ці фірми провели експеримент-розслідування з виявлення внутрішніх українських сил, які намагаються грати на руку зовнішнім агресору - Росії. За щедру винагороду активісти поширювали в ЗМІ «темники» від Сергія Рибалка та його помічників.