Тандіт вперше озвучив кількість звільнених та знайдених українських полонених на Донбасі

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Юрій Тандіт

Кількість заручників бойовиків продовжує зростати

Станом на 20 березня звільнено або знайдено 3 тисячі 136 українських полонених на Донбасі. Наразі 416 осіб все ще вважають зниклими безвісти. Про це в ефірі «5 каналу» заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт.

«На жаль, кількість заручників зростає на сьогоднішній день, незаконно утримуються в Донецьку і Луганську 118 наших героїв», - зазначив радник очільника СБУ.

«Крім того, важлива цифра: я вперше про це говорю – звільнено або знайдено 3 тисячі 136 осіб (за ввесь період російської агресії на Сході – ред.), зниклими безвісти вважаються 416 осіб. Так от про них також треба пам'ятати», - додав Тандіт.

Крім того, він зазначив, що опубліковані Надією Савченко списки тільки ускладнили процес обміну полоненими.

Нагадаємо, що на думку радника Порошенка Юрія Бірюкова, поїздка Савченко на Донбас однозначно шкодить Україні як державі.

Раніше перший віце-спікер Верховної Ради, представник президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомляла, що бойовики не допускають місію Червоного Хреста до процесу звільнення заручників.

«Главком» також повідомляв, що з початку антитерористичної операції загинули 2 тисячі 629 українських військових.