Танковий снаряд бойовиків розтрощив багатоповерхівку в Авдіївці

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Господарів зруйнованої квартири не було вдома і обійшлося без людських втрат

Під час учорашніх обстрілів Авдіївки снаряд із танку бойовиків влучив в останній поверх багатоповерхівок.

Про це повідомляють у Міноборони.

Помешкання не придатне для подальшого проживання. Усе всередині кімнат знищено вибуховою хвилею. В родині, яка мешкала тут, є діти. І снаряд, який застряг у стінці, пробив діру якраз у дитячій кімнаті, де на ліжках могли б спати діти. На щастя, господарів не було вдома і обійшлося без людських втрат.

Втім, помешкання потребує довготривалого ремонту.

Не такі масштабні, але не менш руйнівні наслідки, влучання спричинило й у помешканнях сусідів. У квартирі нижче поверхом тріснули перекриття стелі, розбиті вікна тощо.

Під час обстеження зруйнованих помешкань представниками оперативних служб українські сапери вилучили беззаперечні докази злочинів бойовиків проти мирного населення. Зокрема, за адресою вулиця Гагаріна, 8-а було знайдено снаряд від танкової гармати калібру 125 мм, який не здетонував під час влучення. За іншою адресою було знайдено фрагменти аналогічного боєприпасу.