Тарифи на воду зросли для споживачів 24 водоканалів України
- Сьогодні, 13:24
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Рівень подорожчання коливається від 7% до 28%
З 12 травня тарифи на холодне водопостачання зросли для споживачів 24 водоканалів України. Про це повідомляє громадська організація «Нова комунальна Україна».
Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні 26 квітня, а 11 травня воно було опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр». Тарифи набули чинності з наступного дня, 13 травня.
Вода подорожчала в Києві, Львові, Рівному, Дніпрі, Хмельницькому, а також у менших містах - Ірпені, Вишневому, Боярці, Кам'янці-Подільському, Павлограді, Лисичанську, Коломиї та інших.
Рівень подорожчання коливається від 7% до 28%. Найбільший відсоток зростання - у Львові, а найвищий тариф на холодну воду тепер буде в Рівному та Києві.
Тепер кияни платитимуть 15,79 грн за кубометр води, раніше це коштувало 13,77 грн.
Причиною зростання тарифів щороку називають зменшення обсягів реалізації послуг, зростання мінімальної з/п, зростання цін на електроенергію, врахування витрат на повірку лічильників у приватному секторі.
Раніше повідомлялося про подорожчання водопостачання та водовідведення у Києві.
Джерело: ВВС Україна