  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Тарифи на воду зросли для споживачів 24 водоканалів України

    • Сьогодні, 13:24
    • Розсилка
    Зростання тарифів на холодне водопостачання
    Зростання тарифів на холодне водопостачання

    Рівень подорожчання коливається від 7% до 28%

    З 12 травня тарифи на холодне водопостачання зросли для споживачів 24 водоканалів України. Про це повідомляє громадська організація «Нова комунальна Україна».

    Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні 26 квітня, а 11 травня воно було опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр». Тарифи набули чинності з наступного дня, 13 травня.

    Вода подорожчала в Києві, Львові, Рівному, Дніпрі, Хмельницькому, а також у менших містах - Ірпені, Вишневому, Боярці, Кам'янці-Подільському, Павлограді, Лисичанську, Коломиї та інших.

    Рівень подорожчання коливається від 7% до 28%. Найбільший відсоток зростання - у Львові, а найвищий тариф на холодну воду тепер буде в Рівному та Києві.

    Тепер кияни платитимуть 15,79 грн за кубометр води, раніше це коштувало 13,77 грн.

    Причиною зростання тарифів щороку називають зменшення обсягів реалізації послуг, зростання мінімальної з/п, зростання цін на електроенергію, врахування витрат на повірку лічильників у приватному секторі.

    Раніше повідомлялося про подорожчання водопостачання та водовідведення у Києві.

    Джерело: ВВС Україна

    Читайте також
    НКРЕКП тарифи вода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ