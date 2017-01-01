Тарифи «Укрпошти» зростуть на 50%

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Поштовий зв'язок

Подорожчає пересилання листів, бандеролей, посилок

На засіданні, що відбулося 23 лютого, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) схвалила підвищення тарифів на послуги поштового зв’язку. Про це повідомляє прес-служба НКРЗІ.

«Проектом змін Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку пропонується збільшити розмір тарифів на пересилання письмової кореспонденції в межах України, а саме: пересилання простих поштових карток, листів, бандеролей та пересилання рекомендованих відправлень (поштових карток, листів, бандеролей) на 59,6% та пересилання посилок по Україні на 22,0%; рівень підвищення тарифів у середньому становить 49,4%», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що затверджене Комісією рішення в установленому законодавством порядку буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та набере чинності з дня його офіційного опублікування.