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    Тарифи «Укрпошти» зростуть на 50%

    • Сьогодні, 18:39
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    Поштовий зв'язок
    Поштовий зв'язок

    Подорожчає пересилання листів, бандеролей, посилок

    На засіданні, що відбулося 23 лютого, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) схвалила підвищення тарифів на послуги поштового зв’язку. Про це повідомляє прес-служба НКРЗІ.

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    «Проектом змін Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку пропонується збільшити розмір тарифів на пересилання письмової кореспонденції в межах України, а саме: пересилання простих поштових карток, листів, бандеролей та пересилання рекомендованих відправлень (поштових карток, листів, бандеролей) на 59,6% та пересилання посилок по Україні на 22,0%; рівень підвищення тарифів у середньому становить 49,4%», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що затверджене Комісією рішення в установленому законодавством порядку буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та набере чинності з дня його офіційного опублікування.

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