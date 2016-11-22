Тарифна сітка українських хабарників: Скільки беруть чиновники за свої «послуги» (Дослідження)

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Українські хабарники встановлюють так звані «тарифи» для осіб або компаній, які хочуть обійти закон

За останні три роки сотні різних чиновників опинилися під підозрою у хабарництві. Проте зафіксовані лише 30 фактів хабарництва, де чиновники достеменно озвучували корупційний тариф на свої «послуги».У середньому у кишенях хабарників осідає майже п’ята частина коштів (17%), доля яких певним чином залежить від державних службовців. Про це йде мова у дослідженні даних з Єдиного реєстру судових рішень, проведеного «Главкомом».

Найпоширеніший тариф на корупційні послуги серед українських хабарників – це 10% від інтересу компанії або особи, яка лобіює свої бізнес-інтереси. У третині досліджених випадків чиновники просили саме стільки.

Наприклад, корупційна десятина принесла в.о. директору департаменту ЖКГ Одеської облдержадміністрації 1,5 млн гривень. За версією слідства, він вимагав 10% у підрядника за оплату послуг із будівництва поліклініки.

Однак, подекуди чиновники виставляють тариф у 50%, просять так звану «золоту половину». Найчастіше подібні ставки хабарники вимагають у силових структурах. Наприклад, головний спеціаліст Державної служби України у справах ветеранів вимагав у директора санаторію «Феофанія» 21% від коштів, сплачених за санаторно-курортне лікування учасників АТО. У грошовому вираженні цей хабар дорівнює 230 тис. гривень.

Детальніше читайте: «Чорна каса» країни. Тарифи українських хабарників (ДОСЛІДЖЕННЯ)