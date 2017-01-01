Тарута побачив, що за організаторами блокади стоять олігархи, які фінансують «Самопоміч»

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Блокувальники Донбасу

Хто фінансує «Самопоміч», той, напевно, фінансує і цю блокаду, вважає Сергій Тарута

Народний депутат, екс-голова Донецької ОДА Cергій Тарута переконаний, що за організаторами блокади залізниці на Донбасі стоять олігархи. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Щодо блокади Донбасу, зрозуміло, що вона комусь вигідна. Є й версія, що за організацією блокади стоять олігархи», - зазначив Тарута.

За його словами, він не знає, чи стоїть за блокадою Ігор Коломойський (деякі експерти кажуть, що блокада залізничних шляхів вигідна Коломойському, бо той зацікавлений замінити вугілля на мазут на ТЕЦ і ТЕС. – Ред.). «Не спілкуюсь із Коломойським, тому складно коментувати такі розмови», - сказав Тарута.

Він вважає, що той, хто стоїть за нардепом Семеном Семенченком, той і фінансує цю блокаду. «Хто стоїть за Семенченком? Хто фінансує «Самопоміч», той, напевно, фінансує зараз і цю історію з блокадою», - сказав Тарута.

Він відмовився назвати, хто ж фінансує «Самопоміч», зазначивши, що «про це краще у Андрія Садового дізнатись».

Нагадаємо, вчора учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.

Активісти торгівельної блокади раніше перекривали залізничну колію Попасна-Лисичанськ-Луганськ, а згодом дорогу поблизу Бахмута. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. Згодом було заблоковано дорогу Ясинувата - Костянтинівка у Донецькій області.

Раніше повідомлялося, що президент припускає, що блокада Донбасу може обвалити гривню. Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

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