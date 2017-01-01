Тарута попереджає: Гонтареву можуть прибрати

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Сергій Тарута, народний депута

Гонтарева - небезпечний свідок, і для неї найбезпечніше місце в слідчому ізоляторі, вважає Тарута

Народний депутат Сергій Тарута не виключає, що Валерію Гонтарева, яка подала у відставку з посади глави Національного банку України, можуть прибрати як небезпечного свідка. Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Гордон».

«Вона - небезпечний свідок. А небезпечних свідків зазвичай прибирають», - сказав Тарута.

Він нагадав, що екс-депутат Держдуми РФ Денис Вороненков був небезпечним свідком, він дуже багато чого міг розповісти, «і на жаль, наша Служба безпеки, його охорона не вберегли для дуже важливих слідчих дій».

На думку Тарути, те ж саме - і Гонтарева. «Вона - учасник розкрадання 37 мільярдів гривень. Голова НАБУ Артем Ситник підтвердив, що тільки по одному епізоду було виведено понад 500 мільйонів. Без керівництва Національного банку це було б неможливо. Практично повністю зачистили 94 банки, при цьому вивели з банківської системи величезну кількість грошей, в тому числі і Фонд гарантованих вкладів», - зазначив нардеп.

Тому, на його думку, Гонтарева - небезпечний свідок, «і для неї найбезпечніше місце все-таки в слідчому ізоляторі».

Як повідомлялося, 10 квітня Валерія Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.

Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.

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