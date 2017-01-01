Тарута пояснив, чому блокада ніяк не вплинула на контрабандні потоки на Донбасі

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Реальна контрабанда йде автомобільними шляхами. зазначив Тарута

Cергій Тарута, народний депутат, екс-голова Донецької ОДА в інтерв'ю «Главкому» розповів, що залізничними шляхами контрабанда ніколи і не йшла, а йшла тільки автомобілями

«Але що важливо ще зазначити по блокаді? В чому там обман? Повідомлення про начебто зупинку контрабанди блокадою не відповідають дійсності тому, що залізничними шляхами контрабанда ніколи і не йшла. Вона йшла тільки автомобілями. Вагон надто легко перевірити, він нікуди з колії не дінеться», - заявив Тарута.

За його словами, кожний вагон перевіряє комісія, до якої входять представники п’ятьох різних відомств.

«Це нереально, щоб вони всі домовилися між собою. До того ж, на кожен вагон є залізнична накладна, сертифікат, упаковочний лист, сертифікат якості, сертифікат походження Торгово-промислової палати – тобто повний пакет документів. І коли кажуть про контрабанду на залізничній дорозі - це нерозуміння суті питання. Мало хто реально глибоко знає саму технологію, тому і маніпулюють на цьому питанні. Реальна контрабанда йде автомобільними шляхами. І саме тому всі поставки зараз відбуваються винятково залізницею, де все суворо перевіряється», - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, Тарута переконаний, що за організаторами блокади залізниці на Донбасі стоять олігархи, які фінансують «Самопоміч».

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що мер Львова Андрій Садовий розгорнув торговельну блокаду Донбасу, щоб відвернути увагу громадськості від львівського сміття.

Аваков просить Антитерористичний центр дати силовим органам повноваження розганяти учасників блокади на Донбасі.

Учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.

Раніше повідомлялося, що президент припускає, що блокада Донбасу може обвалити гривню. Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.