Тарута звинуватив ініціаторів блокади залізниці на Донбасі у брехні

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За словами Тарути, ініціатори блокади залізничного сполучення обманюють українців, оскільки заявляють, що блокадою перешкоджають контрабанді, однак контрабанда, за словами Тарути, не переміщується залізницею

Блокада залізничного сполучення з Донбасом є злочином, і вчиняється внутрішніми ворогами України заради політичного піару. Про це повідомив екс-голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута під час відвідування Маріуполя.

«Депутати, які сьогодні блокують, хочуть отримати собі піар, піар ціною того, що будуть зупинені заводи, в тому числі постраждає Маріуполь, і почнуться віялові відключення по всій Україні. Більше того, вони перекручують факти, кажуть, що борються з тим, що це може фінансувати тероризм, не кажучи правду українському населенню, що гроші від реалізації продукції підприємств, які знаходяться на окупованій території і працюють в рамках існуючих правил, які затверджені тією ж Радою національної безпеки, Кабінетом міністрів, ці гроші не надходять на ту територію, ці гроші поступають у банківську систему, яка знаходиться на території України. І ніяких взаємин живими грошима там не відбувається», - повідомив Тарута.

За словами Тарути, ініціатори блокади залізничного сполучення обманюють українців, оскільки заявляють, що блокадою перешкоджають контрабанді, однак контрабанда, за словами Тарути, не переміщується залізницею.

«Це обман українського народу, який вірить у те, що таким чином допоможуть боротися з контрабандою. Контрабанда не йде залізницею», - заявив Тарута.

Як повідомлялося, на Донеччині триває блокада залізничного сполучення людьми зі зброєю. Експерти, серед іншого, вже заявили, що блокада призведе до віялових відключень електрики по всій країні вже наприкінці лютого.