Теледебати у Франції: глядачам найбільше сподобався проєвропейський кандидат у президенти

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29% опитаних віддали перевагу колишньому міністру економіки країни

Глядачі перших телевізійних дебатів між кандидатами на посаду президента Франції визнали Емманюеля Макрона найбільш переконливим серед п‘яти учасників дискусії. Про це свідчать дані соціологічного інституту Elabe, передає Euronews.

Найгарячішими темами обговорення стали безробіття, економічне зростання, міграція та ісламський радикалізм.

Одна із головних претендентів на президентське крісло – лідер «Національного фронту» Марін Ле Пен звинуватила Емманюеля Макрона у потуранні ісламізації Франції, адже той захищав право місцевих мусульманок носити на пляжі «буркіні» – закритий купальний костюм. Однак 29% опитаних все ж віддали перевагу колишньому міністру економіки країни.

Ще 20% проголосували за ультралівого політика Жан-Люка Меланшона. По 19% – у Ле Пен і представника партії «Республіканці» Франсуа Фійона. А кандидат від соціалістів Бенуа Амон заручився підтримкою лише 11% телеглядачів.

Чинні теледебати зібрали 5 найрейтинговіших кандидатів. До президентських виборів у Франції залишається трохи більше місяця: перший тур запланований на 23 квітня, другий – на 7 травня.

Раніше повідомлялося, що екс-міністр економіки країни Еммануель Макрон вважає, що Франція потребує більше незалежності, країні не слід зближуватися з Росією.

«Главком» раніше повідомляв, що всього у виборах президента у Франції візьмуть участь 11 кандидатів.

За результатами останнього опитування Ipsos, незалежний кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон є найбільш вірогідним переможцем виборів, які відбудуться в кінці квітня-на початку травня.



