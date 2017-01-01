Telegram дозволив видаляти вже отримані адресатом повідомлення

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Користувач може видаляти свої повідомлення не тільки у тет-а-тет чатах, але і в групових бесідах

У новій версії Telegram з'явилася можливість видаляти повідомлення, які вже були отримані та прочитані співрозмовниками.

Про це повідомляється в блозі сервісу.

«Якщо ви використовуєте версію Telegram 3.16, ви можете видаляти будь-які дивні повідомлення, які ви надіслали протягом останніх 48 годин», — йдеться у повідомленні сервісу.

Як зазначається, користувач може видаляти свої повідомлення не тільки у тет-а-тет чатах, але і в групових бесідах.

Крім того, в Telegram додали розділ з інформацією про трафік, який використовується додатком.

«За допомогою нового розділу ви можете перевірити використання мережі, яке точно показує, скільки трафіку ви використали у роумінгу, Wi-Fi тощо», — зазначається у повідомленні.