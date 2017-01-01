Телеканал Інтер оскаржує рішення Держкіно про заборону серіалу «Танкіст»

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Кадр з фільму «Танкіст»

Керівництво каналу готове навіть звернутися до суду з позовом на Держкіно

Телеканал Інтер вважає неправомірним рішення Держкіно про відмову в реєстрації серіалу «Танкіст», оскільки воно було ухвалене на підставі інформації, що не стосується стрічки.

Як повідомляє прес-служба каналу, Інтер надав відомству «вичерпний пакет документів», що підтверджують виробництво серіалу фізичними та юридичними особами Білорусі, що не порушує українського законодавства.

«Телеканал Інтер упевнений, що Держагентство України з питань кіно має взяти до уваги додатково надані документи, переглянути своє рішення і провести держреєстрацію серіалу «Танкіст» білоруського виробництва. На цьому етапі триває оскарження рішення Держагентства України з питань кіно», – йдеться в заяві телеканалу, яку цитує «Телекритика».

Якщо ситуацію не вдасться врегулювати таким чином, Інтер має намір звернутися до суду.

На каналі розповіли, що в наданому Міністерством культури Білорусі державному реєстраційному посвідченні зазначено, що серіал «Танкіст» вироблений у цій країні в 2016 році компанією ЗАТ «Телевізійний продюсерський центр». Зйомки стрічки також проводилися на території Білорусі, а 100% знімальної групи – її громадяни.

Телеканал планував показати серіал 9 травня.

Нагадаємо, 3 травня Держагентство України з питань кіно заборонило Інтеру показувати серіал «Танкіст», оскільки телеканал не вказав, що виробником серіалу окрім Білорусі є країна-агресор Росія.

«Спроба правовласника видати російський продукт за білоруський не пройшла», - заявив голова Держкіно Пилип Іллєнко.