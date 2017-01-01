Телеканалам, які будуть порушувати мовні квоти, пригрозили позбавленням ліцензії

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Введення мовних квот на телебаченні

Два штрафи – і можна позбутись ліцензії

У законі про мовні квоти на телебачення передбачено покарання для телеканалів, які порушуватимуть квоти, розміром в 5 % ліцензійного збору. Більше того, ці телеканали можуть позбутися ліцензії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова парламентського Комітету зі свободи слова, один із авторів та головний ідеолог законопроекту про мовні квоти на телебаченні Вікторія Сюмар.

«Два штрафи – і можна позбутись ліцензії», - сказала вона.

Нагадаємо, у вівторок, 23 травня, народні депутати прийняли в другому читанні та в цілому законопроект стосовно встановлення 75% квоти україномовного контенту на телебаченні. За відповідний законопроект проголосувало 269 парламентарів, проти – 15.

Президент Петро Порошенко заявив, що підпише цей закон.

Є лише два загальнонаціональні канали, які не виконують квоту української мови 75%. Це телеканал «Інтер» і «Україна».

23 травня телеканал «Інтер» виступив категорично проти закону про мовні квоти. «Інтер Медіа Груп» вважає, що законопроект про введення мовних квот на українському телебаченні завдасть шкоди.

При цьому телеканал «Україна» офіційно заявив про те, що не бачить проблем у законі про квоти.