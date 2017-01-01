Телеканалу СТБ впаяли 1,6 млн грн штрафу за показ шкідливих для дітей програм

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Телеканал СТБ

Нацрада з питань телерадіомовлення вирішила, що канал порушує заборону трансляції передач, шкідливих для здоров’я дитини, в часовому проміжку з 6:00 по 23:00

Сьогодні, 9 березня, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення прийняла рішення оштрафувати телеканал СТБ на 1 млн 654 тис. 688 грн (10% ліцензійного збору) за повторне протягом року порушення – показ програм, що можуть завдати шкоди дітям, у не передбачений для цього час.

Нацрада констатувала порушення телеканалом СТБ вимог:

абзацу 8 частини 2 статті 6 (заборонена трансляція програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися);

частини 5 статті 28 (заборонено поширювати програми і передачі, трансляція яких не допускається згідно з вимогами частини 2 статті 6 цього закону, а також програми, здатні впливати на нормальний фізичний, розумовий або моральний розвиток дітей та юнацтва, і програми, що містять сцени, які викликають жах, сцени вбивства, насилля (фізичного чи психологічного), сцени, звернені до сексуальних інстинктів;

частини 2 статті 62 закону «Про телебачення і радіомовлення» (заборонено поширювати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23:00 до 6:00 та на каналах з обмеженим доступом).

Штраф застосовано через неусунення телеканалом СТБ порушень протягом року після оголошення 28 липня 2016 року попередження.

Повторні порушення Нацрада виявила в такому контенті каналу:

анонс програми «МастерШеф» від 5 жовтня, у якому демонструвався непристойний жест (піднятий догори середній палець) і лунала фраза: «Я вам глотки поперегризаю»;

анонс програми «Один за всіх» від 7 жовтня і сам випуск програми «Один за всіх» від 9 жовтня, в якому обговорювалося питання статевих зносин батька з коханкою;

випуск програми «Хата на тата» від 7 листопада, у якому малолітня дитина купує горілку для батька, дитина п’є прозору рідину з дорослими чоловіками, батько пропонує синові покурити;

випуск програми «Битва екстрасенсів» від 13 листопада, у якому є сцени насильства і жорсткості: екстрасенси «розслідують» убивство дівчини, в якої виколоті очі та відрізані пальці, у програмі є відтворення подій, кадри крові та понівеченого тіла.

У своєму рішення Нацрада врахувала, зокрема, висновок Незалежної медійної ради, що трансляція телеканалом СТБ окремих випусків передач «Один за всіх», «Битва екстрасенсів» та «Хата на тата», а також анонсів передач «МастерШеф» та «Один за всіх» порушує заборону трансляції передач, шкідливих для здоров’я дитини, в часовому проміжку з 6:00 по 23:00. Також Нацрада врахувала рішення Громадської ради при Нацраді, експертні висновки Асоціації психологів України та Інституту соціальної та політичної психології та лист Жіночого консорціуму України – усі вони тією чи іншою мірою підтвердили, що контент каналу СТБ може завдати шкоди дітям.

Керівництво СТБ вважає, що канал не порушував законодавства. СТБ передав Нацраді отриманий ним висновок мистецтвознавчої та психологічної судової експертизи від вінницького підрозділу інституту судової експертизи при МВС. На думку судового експерта, межі впливу контенту на людей дуже розмиті, а тому дуже важко визначити ступінь впливу контенту СТБ на дітей.

Представники телеканала закликали Нацраду взяти до уваги проведену каналом роботу із саморегулювання, а також врахувати результати судової експертизи.

Проте члени Нацради більшістю голосів вирішили, що канал допустив повторні порушення закону, а тому має отримати санкцію у вигляді штрафу. За це рішення проголосувало п’ятеро із семи членів Нацради: Юрій Артеменко, Ольга Герасим’юк, Уляна Фещук, Сергій Костинський і Валентин Коваль. Утрималися від призначення СТБ штрафу Олександр Ільяшенко та Олег Черниш.

Джерело: Детектор медіа