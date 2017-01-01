Телеведуча популярного американського телешоу стала новим речником Держдепу

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До приходу в зовнішньополітичне відомство Науерт працювала кореспондентом телеканалу Fox News

Трамп неодноразово висловлював симпатії до телеканалу Fox News

Державний департамент США оголосив про офіційне призначення на посаду речника відомства колишню ведучу телешоу «Fox та його друзі» телеканалу Fox News Гізер Науерт.

Про це повідомляє Reuters.

«Наурет прийшла до Держдепартаменту з понад 15-річним досвідом роботи в якості ведучого й кореспондента як у зовнішніх, так і внутрішніх новинах та подіях, у тому числі терористичних нападів 11 вересня, війни в Іраку та геноциду в Дарфурі, Судан», – зазначається в повідомленні.

До приходу в зовнішньополітичне відомство Науерт працювала кореспондентом телеканалу Fox News у Нью-Йорку. Вона також була ведучим на ранковому шоу «Fox та його друзі», на якому відповідала за останні новини. Крім того, вона регулярно вела програми на Fox News та сприяла поширенню останніх повідомлень на платформах новин, включаючи радіо, супутникове радіо й інтернет мережу.

У послужному списку Гізер Науерт є також робота на телеканалі ABC News, де вона багато подорожувала по Сполучених Штатах і за кордоном. Одна з її робіт на ABC News про дівчат-підлітків в Іраку під час війни була номінована на премію Еммі.

Науерт закінчила коледж для жінок Монт-Вернон у Вашингтоні та Вищу школу журналістики Колумбійського університету.

Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював симпатії до телеканалу Fox News та безпосередньо до шоу «Fox та його друзі». Під час прес-конференції в лютому нинішній президент окремо висловив подяку цьому шоу за те, що воно запрошує «дуже поважних людей».