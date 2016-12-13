Тендерні махінації Кононенка: протеже політика отримав 76 мільйонів за найдорожче вуглезбагачення

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Дорогі закупівлі на збагачення вугілля провели начебто через відсутність конкурентів

ДП «Селидіввугілля» 26 грудня уклало дві угоди на послуги збагачення вугілля у 2017 році на загальну суму 76 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Україна» та ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Росія» перероблять кожна по 400 тис. тонн рядового вугілля марки Г (Г1) (0-200) за ціною 95 грн за тонну.

Це дорожче за усі тендерні ціни 2016 року за одним винятком. У травні ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» замовила ПАТ «Львівська вугільна компанія» збагачення по 176 грн за тонну, але згодом цей тендер відмінили.

Натомість ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» у серпні уклало угоду з ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач» про переробку вугілля марки ДГР (0-200) вдвічі дешевше – по 48 грн за тонну.

Нинішню закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції. В обґрунтуванні сказано, що ВП «Шахта «Україна» та ВП «Шахта «Росія» є єдиним технологічним комплексом із відповідними збагачувальними фабриками. Існуючі конвеєрні лінії шахт дозволяють транспортувати рядове вугілля лише на ці фабрики, а відвантаження у залізничні вагони або автотранспорт неможливе через відсутність під’їзних шляхів.

Нагадаємо, нещодавно фабрики «Україна», «Росія» і «Комсомольська», які раніше належали структурам старшого сина екс-президента Віктора Януковича Олександра, перейшли у власність структур Віталія Кропачова. Останній є креатурою першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

Джерело: Наші гроші