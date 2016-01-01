Тендерний скандал у Запоріжжі: мер Буряк вирішив обдурити систему ProZorro

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Мер Запоріжжя Володимир Буряк

Очільник міста зробив виняток у процедурі держзакупівель для окремих фірм

Голова міста Запоріжжя Володимир Буряк видав розпорядження щодо системи електронних закупівель, що відкриває великий простір для корупційних дій. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Ігор Артюшенко.

За словами нардепа, міський голова своїм розпорядженням вніс зміни у «Положення про застосування системи електронних закупівель в м. Запоріжжя». Згідно нової редакції документа окремі фірми в деяких випадках можуть не проходити процедуру електронної системи закупівель. При цьому мер Буряк не зазначив, про які конкретно випадки йде мова.

«Як одним розпорядженням зробити прозору систему закупівель непрозорою? Знає, вміє та практикує мер Запоріжжя Володимир Буряк. Маленька редакція в Положенні відкрила величезний простір для корупційних дій. Відтепер вирішувати, хто з фірм має проходити обов’язкову процедуру закупівель, а хто стане переможцем тендеру «за замовчуванням» будуть вирішувати окремі посадовці», - написав народний депутат.

Як зазначає Ігор Артюшенко, голова Комітету з питань запобігання і протидії корупції Верховної Ради України Єгор Соболєв підтвердив, що у документі є ознаки корупції.





«Положення про застосування системи електронних закупівель у м. Запоріжжя» із корупційною поправкою Буряка

Наразі мер Буряк вже отримав лист з рекомендацією виключити некоректне формулювання або пояснити його детальний зміст.

Нагадаємо, мер Запоріжжя Володимир Буряк раніше працював головним інженером на підприємстві ВАТ «Запоріжсталь». Його обрання мером міста напряму пов’язують із інтересами Ріната Ахметова у цьому регіоні.