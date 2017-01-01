Теплий одяг і парасолька. Погодні рекомендації українцям на 11 травня

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11 травня в Україні переважатиме суха погода

Удень температура становитиме переважно 12-17 градусів тепла

11 травня в Україні переважатиме суха погода, лише на півночі, заході та в Одеській області місцями пройдуть дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря вдень у країні +14...+16 градусів; нічні показники будуть від +1 до +3. Вітер західного напрямку 5-10 м/с.

У центральних областях очікується дощ. Температура повітря в середньому по регіону вдень +15...+17, вночі +3...+5.

На півночі України очікується дощова погода. Температура повітря в середньому по регіону вдень +14...+16, вночі +2...+4.

У містах східної України синоптики прогнозують без опадів. Температура вдень +15...+17, вночі +3...+5.

У південних областях синоптики обіцяють без опадів. Температура вдень +15...+17, вночі +7...+9.

У західній частині очікується без опадів, місцями дощ. Температура повітря в регіоні очікується +15...+17, вночі +2...+4.

Провідний синоптик Наталя Голеня заявила, що арктичний циклон вируватиме на території України ще зо п'ять днів, і переважно на півночі. Протягом тижня ймовірні короткочасні дощі та нові снігопади. Тиск буде коливатися, але загалом – знижуватиметься.