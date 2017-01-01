Теплий одяг і парасолька. Погодні рекомендації українцям на 11 травня
- Сьогодні, 07:40
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Удень температура становитиме переважно 12-17 градусів тепла
11 травня в Україні переважатиме суха погода, лише на півночі, заході та в Одеській області місцями пройдуть дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура повітря вдень у країні +14...+16 градусів; нічні показники будуть від +1 до +3. Вітер західного напрямку 5-10 м/с.
У центральних областях очікується дощ. Температура повітря в середньому по регіону вдень +15...+17, вночі +3...+5.
На півночі України очікується дощова погода. Температура повітря в середньому по регіону вдень +14...+16, вночі +2...+4.
У містах східної України синоптики прогнозують без опадів. Температура вдень +15...+17, вночі +3...+5.
У південних областях синоптики обіцяють без опадів. Температура вдень +15...+17, вночі +7...+9.
У західній частині очікується без опадів, місцями дощ. Температура повітря в регіоні очікується +15...+17, вночі +2...+4.
Провідний синоптик Наталя Голеня заявила, що арктичний циклон вируватиме на території України ще зо п'ять днів, і переважно на півночі. Протягом тижня ймовірні короткочасні дощі та нові снігопади. Тиск буде коливатися, але загалом – знижуватиметься.