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    Теплий одяг і парасолька. Погодні рекомендації українцям на 11 травня

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    11 травня в Україні переважатиме суха погода

    Удень температура становитиме переважно 12-17 градусів тепла

    11 травня в Україні переважатиме суха погода, лише на півночі, заході та в Одеській області місцями пройдуть дощі.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Температура повітря вдень у країні +14...+16 градусів; нічні показники будуть від +1 до +3. Вітер західного напрямку 5-10 м/с.

    У центральних областях очікується дощ. Температура повітря в середньому по регіону вдень +15...+17, вночі +3...+5.

    На півночі України очікується дощова погода. Температура повітря в середньому по регіону вдень +14...+16, вночі +2...+4.

    У містах східної України синоптики прогнозують  без опадів. Температура вдень +15...+17, вночі +3...+5.

    У південних областях синоптики обіцяють без опадів. Температура вдень +15...+17, вночі +7...+9.

    У західній частині очікується без опадів, місцями дощ. Температура повітря в регіоні очікується +15...+17, вночі +2...+4.

    Провідний синоптик Наталя Голеня заявила, що арктичний циклон вируватиме на території України ще зо п'ять днів, і переважно на півночі. Протягом тижня ймовірні короткочасні дощі та нові снігопади. Тиск буде коливатися, але загалом – знижуватиметься. 

    прогноз погоди Укргідрометцентр
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