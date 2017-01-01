«Теплий» прийом в Одесі: Лободу після протесту з димовими шашками вивезли морем на катері
- Сьогодні, 08:23
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Тим, хто купив квитки на зірваний концерт Лободи в Одесі, повернуть кошти
Після акції протесту противників виступу Світлани Лободи в Одесі потерпілих і затриманих немає.
Тим, хто купив квитки на зірваний концерт, повернуть кошти. Сама ж співачка спокійно покинути нічний клуб не змогла - її вивезли морем на катері, повідомляє ТСН.
Нагадаємо, в Одесі представники ряду патріотичних організацій мітингували біля нічного клубу «Ібіца» в Аркадії, де повинен був відбутися концерт співачки Світлани Лободи.
В результаті протесту організатори скасували виступ.
Відзначається, що протестувальники вимагали зупинити виступ Лободи і позбавити її громадянства України.
Спочатку акція проходила мирно, порядок охороняла поліція. Однак пізніше невідомі кинули в натовп дві петарди і дві димові шашки.
Після того, як поліція спробувала провести огляд двох протестувальників, спалахнула бійка, в ході якої невідомі застосували сльозогінний газ.
За інформацією радника начальника ГУНП Руслана Форостяка, поліція склала всього один протокол за дрібне хулигантство. Затриманих немає.