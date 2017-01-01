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Акція протесту біля клубу, де мала виступати Лобода

Тим, хто купив квитки на зірваний концерт Лободи в Одесі, повернуть кошти

Після акції протесту противників виступу Світлани Лободи в Одесі потерпілих і затриманих немає.

Тим, хто купив квитки на зірваний концерт, повернуть кошти. Сама ж співачка спокійно покинути нічний клуб не змогла - її вивезли морем на катері, повідомляє ТСН.

Нагадаємо, в Одесі представники ряду патріотичних організацій мітингували біля нічного клубу «Ібіца» в Аркадії, де повинен був відбутися концерт співачки Світлани Лободи.

В результаті протесту організатори скасували виступ.

Відзначається, що протестувальники вимагали зупинити виступ Лободи і позбавити її громадянства України.

Спочатку акція проходила мирно, порядок охороняла поліція. Однак пізніше невідомі кинули в натовп дві петарди і дві димові шашки.

Після того, як поліція спробувала провести огляд двох протестувальників, спалахнула бійка, в ході якої невідомі застосували сльозогінний газ.

За інформацією радника начальника ГУНП Руслана Форостяка, поліція склала всього один протокол за дрібне хулигантство. Затриманих немає.