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    «Теплий» прийом в Одесі: Лободу після протесту з димовими шашками вивезли морем на катері

    • Сьогодні, 08:23
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    Акція протесту біля клубу, де мала виступати Лобода
    Акція протесту біля клубу, де мала виступати Лобода

    Тим, хто купив квитки на зірваний концерт Лободи в Одесі, повернуть кошти

    Після акції протесту противників виступу Світлани Лободи в Одесі потерпілих і затриманих немає.

    Тим, хто купив квитки на зірваний концерт, повернуть кошти. Сама ж співачка спокійно покинути нічний клуб не змогла - її вивезли морем на катері, повідомляє ТСН.

    Нагадаємо, в Одесі представники ряду патріотичних організацій мітингували біля нічного клубу «Ібіца» в Аркадії, де повинен був відбутися концерт співачки Світлани Лободи.

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    В результаті протесту організатори скасували виступ.

    Відзначається, що протестувальники вимагали зупинити виступ Лободи і позбавити її громадянства України.

    Спочатку акція проходила мирно, порядок охороняла поліція. Однак пізніше невідомі кинули в натовп дві петарди і дві димові шашки.

    Після того, як поліція спробувала провести огляд двох протестувальників, спалахнула бійка, в ході якої невідомі застосували сльозогінний газ.

    За інформацією радника начальника ГУНП Руслана Форостяка, поліція склала всього один протокол за дрібне хулигантство. Затриманих немає.

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