Тепло повернеться в Україну у Вербну неділю

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Цвітіння верби

У суботу Україна буде в дощах та холоді

У суботу, 8 квітня, Україна буде у дощах та холоді. Атмосферні фронти охоплять більшість областей, лише Луганщина та Донеччина якось зможуть ухилитися від дощів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

«Некомфортна суботня погода посилиться поривчастим вітром. Його напрямок очікується північний та північно-західний, а швидкість місцями може досягати штормових 15-20 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься в межах +8+13 градусів. Тобто, комфорту малувато синоптичного», - написала вона.

За її даними, у неділю, 9 квітня, очікується невелике потепління. «А ось у Вербну неділю хоча й не буде аж дуже тепло, проте дощі відступлять і з’явиться сонце. А весняне сонце може так врізати, що усі прогнози невисокої температури пролетять і я зовсім не буду проти такого професійного «прольоту». У неділю ще трохи дощів припаде на Харківську, Луганську та Донецьку області», - повідомила Діденко.

«У Києві завтра, 8 квітня, дощі, вітряно та холодно,+9+12 градусів. А ось на Вербну неділю у столиці хоча й буде прохолодно, проте з’явиться сонце і вже це подарує нам усім настрій, оптимізм та підсвічені сонцем вербові гілочки», - розповіла синоптик про погоду в Києві.