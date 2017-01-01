Теракт на ринку в Пакистані: відповідальність взяли на себе ісламісти

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Теракт у Пакистані

Кількість жертв зросла до 25 осіб, поранені 87

Внаслідок вибуху в пакистанському Парачинарі, на овочевому ринку, загинули щонайменше 25 людей, 87 зазнали поранень.

Про це повідомляє газета Dawn.

Відповідальність за вибух взяло на себе екстремістське угруповання «Лашкар-е-Джангві-аль-Аламі».

Теракт стався в суботу, 21 січня. За інформацією видання, вибуховий пристрій був закладений у коробку із овочами.

«Лашкар-е-Джангві-аль-Аламі» - угруповання, що входить до складу забороненої сунітської екстремістської організації «Лашкар-е-Джангві» («Армія Джангві»). Її члени виступають за перетворення Пакистану в сунітську державу «справжнього ісламу». Угруповання неодноразово здійснювало теракти, в результаті яких загинули сотні людей.