Теракт у Берліні: підозрюваного оголосили у загальноєвропейський розшук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція отримала вже понад 500 повідомлень, які, можливо, можуть бути корисними для слідства

Нового підозрюваного у причетності до теракту в німецькому Берліні оголосили в загальноєвропейський розшук.

Про це міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр заявив журналістам у Берліні, передає «Укрінформ».

Мезьєр наголосив, що підозрюваний необов'язково означає злочинець.

Глава МВС запевнив, що досліджуються усі докази. Поліція отримала вже понад 500 повідомлень, які, можливо, можуть бути корисними для слідства.

Мезьєр також закликав почекати ЗМІ з поширенням чуток, поки прокуратура зможе ретельно їх перевірити і підтвердити або спростувати.

Раніше повідомлялось, що підозрюваний у справі про теракт у Берліні в бігах і може мати спільників.