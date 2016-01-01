Теракт у Берліні: у вантажівці знайшли мертвого поляка

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Польський власник вантажівки, на якій скоєно теракт, стверджує, що її могли викрасти терористи

Чоловік, знайдений мертвим у вантажівці, якою скоєно наїзд на людей на різдвяному ярмарку в Берліні, є громадянином Польщі, але його ім’я ще не назване.

Про це повідомила поліція Берліну у twitter.

#Ermittlungsstand: Bei dem im LKW am #Breitscheidplatz tot aufgefundenen Mann handelt es sich um einen polnischen Staatsbürger. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 20 декабря 2016 г.

Раніше правоохоронні органи встановили, що в кабіні вантажівки, яка проїхала по базару 50-80 метрів, було двоє людей. Один з них, який перебував на пасажирському місці, знайдений мертвим.

При цьому польський власник вантажівки, на якій скоєно теракт, стверджує, що її могли викрасти терористи, а з водієм, який є його двоюрідним братом, він втратив контакт ще в першій половині дня.

За його словами, востаннє він розмовляв з водієм по телефону ще в першій половині дня, а його дружина – після обіду. Після цього вони не можуть встановити з ним зв’язок і побоюються, що терористи щось могли з ним зробити.