Теракт у Берліні: з'явилися нові подробиці нападу

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Аріель Журавський показує останнє фото свого брата

На тілі поляка, знайденого мертвим у кабіні вантажівки, виявлені як вогнепальні, так і ножові поранення

На тілі громадянина Польщі, 37-річного Лукаша Урбана, знайденого мертвим у кабіні вантажівки, якою скоїли атаку на різдвяний ярмарок у Берліні, були виявлені як вогнепальні, так і ножові поранення. Про це у вівторок, 20 грудня, повідомив двоюрідний брат загиблого Аріель Журавський, який є власником транспортної компанії-власниці вантажного автомобіля.

«Його обличчя було розпухлим та містило синці. Зрозуміло, що він бився за своє життя», - заявив Журавський польському телеканалу TVN після ідентифікації свого брата по фотографіях, які йому продемонстрували представники поліції Берліна.

Журавський повідомив, що востаннє він розмовляв з Урбаном по телефону за вісім годин до нападу. Близько третьої години дня Урбан розмовляв зі своєю дружиною, проте годиною пізніше він не відповів на її дзвінок. Пристрій GPS, встановлений на вантажівці, зафіксував її рух якраз невдовзі перед тим, як поляку телефонувала дружина.

«Двигун авто був заведений, потім вимкнений, авто проїхало вперед, потім назад. Ніби хтось вчився ним керувати. Я знав, що щось не так», - розповів Журавський. Після цього вантажівка залишалась на місці, допоки близько 19 години 40 хвилин не почала руху в напрямку різдвяного ярмарку, де й сталась смертельна атака, яка забрала життя ще 11 осіб та поранила ще 49 людей.

Нагадаємо, Ангела Меркель назвала наїзд вантажівки на відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні терактом. «Ми повинні виходити з того, що це був теракт», – сказала Меркель.

Кількість загиблих унаслідок наїзду вантажівки на натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні досягла 12 осіб. Слідство стверджує, що наїзд вантажівки на людей у Берліні було скоєно навмисно.

23-річний чоловік, якого було затримано за підозрою у скоєнні нападу на різдвяний ярмарок у Берліні, заперечує свою причетність.

У поліції Берліна заявили, що особа, яка скоїла наїзд вантажівкою на людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня, досі перебуває на волі. «Ми взяли не ту людину», – заявили у поліції Берліна.

20 грудня у генеральній прокуратурі Німеччини повідомили, що підозрюваного у скоєнні навмисного наїзду вантажівки на різдвяний ярмарок у Берліні відпустили через недостатню кількість доказів. Увечері у вівторок терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за атаку.

Джерело: DW