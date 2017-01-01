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    Теракт у Єгипті: 16 осіб отримали поранення

    • Вчора, 23:59
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    Відповідальність за напад ніхто не взяв

    На північ від Каїра поруч з поліцейським навчальним центром стався вибух, в результаті якого 16 осіб отримали поранення.

    Про це повідомляє АР з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Єгипту.

    «16 осіб, у тому числі 13 поліцейських, отримали поранення в результаті вибуху поблизу навчального поліцейського центру в дельті Нілу на північ від Каїра», - йдеться в повідомленні.

    Інцидент стався в місті Танта. Бомба була захована в покинутому мотоциклі.

    Відповідальність за напад ніхто не взяв, проте, як повідомляє влада, він мав риси, характерні для оголошеного поза законом «Мусульманського братства».

    вибух теракт напад
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