Теракт у Єгипті: 16 осіб отримали поранення
- Вчора, 23:59
-
Розсилка
Відповідальність за напад ніхто не взявНа північ від Каїра поруч з поліцейським навчальним центром стався вибух, в результаті якого 16 осіб отримали поранення.
Про це повідомляє АР з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Єгипту.
«16 осіб, у тому числі 13 поліцейських, отримали поранення в результаті вибуху поблизу навчального поліцейського центру в дельті Нілу на північ від Каїра», - йдеться в повідомленні.
Інцидент стався в місті Танта. Бомба була захована в покинутому мотоциклі.
Відповідальність за напад ніхто не взяв, проте, як повідомляє влада, він мав риси, характерні для оголошеного поза законом «Мусульманського братства».