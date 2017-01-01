Теракт у Єгипті: 16 осіб отримали поранення

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Відповідальність за напад ніхто не взяв

На північ від Каїра поруч з поліцейським навчальним центром стався вибух, в результаті якого 16 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє АР з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Єгипту.

«16 осіб, у тому числі 13 поліцейських, отримали поранення в результаті вибуху поблизу навчального поліцейського центру в дельті Нілу на північ від Каїра», - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався в місті Танта. Бомба була захована в покинутому мотоциклі.

Відповідальність за напад ніхто не взяв, проте, як повідомляє влада, він мав риси, характерні для оголошеного поза законом «Мусульманського братства».