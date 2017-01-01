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    Теракт у Лондоні: авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту

    • Сьогодні, 17:29
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    Після стрілянини біля будівлі парламенту на мосту сталася трагедія: машина розчавила щонайменше п'ятьох людей

    Автомобіль задавив мінімум п'ятьох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

    Раніше повідомлялося, що у Лондоні біля будівлі парламенту Великої Британії сталася стрілянина.

    Роботу британського парламенту призупинили. Будівлю оточила поліція.

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    Теракт у Лондоні: авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту
    Теракт у Лондоні: авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту
    Теракт у Лондоні: авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту
    Теракт у Лондоні: авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту
    Теракт у Лондоні: авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту
    Теракт у Лондоні: авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту
    Теракт у Лондоні: авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту
    Теракт у Лондоні: авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту
    Теракт у Лондоні: авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту
    Теракт у Лондоні: авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту
    Теракт у Лондоні: авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту
    Теракт у Лондоні: авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту
    Теракт у Лондоні: авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту

    За інформацією Reuters, не менше десятка людей поранено. Чи всі вони постраждали внаслідок стрілянини, неясно. За непідтвердженими даними, кількох людей було збито машиною.

    Як зазначає Sky News, посилаючись на свідків інциденту, поліцейських на мосту атакувала людина з ножем, яку було потім ліквідовано правоохоронцями.

    Associated Press зазначає, що засідання палати громад було призупинено через повідомлення про стрілянину. Sky News опублікував відео того, що відбувалося в будівлі.

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