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    Теракт у Лондоні: МЗС України перевіряє інформацію про українців серед постраждалих

    • Сьогодні, 19:21
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    Правоохоронні органи поки що не повідомляють громадянство загиблих і постраждалих у Лондоні

    Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про наявність українців серед постраждалих у результаті теракту в Лондоні.

    Про це повідомляється на сторінці відомства в Twitter.

    «Консул перевіряє, чи не постраждали українці», - йдеться в повідомленні МЗС.

    Нагадаємо, сьогодні вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

    Потім автомобіль задавив мінімум п'ятьох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

    Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

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