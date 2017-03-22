Теракт у Лондоні: МЗС України перевіряє інформацію про українців серед постраждалих

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Правоохоронні органи поки що не повідомляють громадянство загиблих і постраждалих у Лондоні

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про наявність українців серед постраждалих у результаті теракту в Лондоні.

Про це повідомляється на сторінці відомства в Twitter.

«Консул перевіряє, чи не постраждали українці», - йдеться в повідомленні МЗС.

Трагічні події в #Лондон'і 22.03.17. Консул перевіряє, чи не постраждали українці. pic.twitter.com/MjZndDzAJM — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 22 марта 2017 г.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

Потім автомобіль задавив мінімум п'ятьох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.