Теракт у Лондоні: МЗС України перевіряє інформацію про українців серед постраждалих
- Сьогодні, 19:21
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Правоохоронні органи поки що не повідомляють громадянство загиблих і постраждалих у Лондоні
Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про наявність українців серед постраждалих у результаті теракту в Лондоні.
Про це повідомляється на сторінці відомства в Twitter.
«Консул перевіряє, чи не постраждали українці», - йдеться в повідомленні МЗС.
Трагічні події в #Лондон'і 22.03.17. Консул перевіряє, чи не постраждали українці. pic.twitter.com/MjZndDzAJM— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 22 марта 2017 г.
Нагадаємо, сьогодні вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.
Потім автомобіль задавив мінімум п'ятьох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.