Теракт у Лондоні: поліція відпустила усіх затриманих

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Скотленд-Ярд відпустив усі підозрюваних у справі про теракт в Лондоні

Усього затримано було 12 осіб

Поліція відпустила усіх затриманих за підозрою у причетності до теракту в Лондоні без будь-яких подальших дій щодо них.

Про це повідомляє прес-служба британської поліції.

Останній підозрюваний, 30-річний чоловік, був звільнений у суботу 1 квітня. Усього затримано було 12 осіб.

Також поліція повідомляє, що офіційно були ідентифіковані четверо загиблих (Кіт Палмер, Айша Фрейд, Курт Кокрейн та Леслі Родс) і нападник Халід Масуд.

Нагадаємо, в середу, 22 березня, вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

Потім автомобіль задавив кількох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

Було відомо про чотирьох загиблих та 40 поранених внаслідок теракту.

Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

Терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за стрілянину біля парламенту в Лондоні.

В лікарні помер 75-річний чоловік, який був поранений в результаті теракту біля будівлі британського парламенту

Раніше Антитерористичний підрозділ Скотленд-Ярду випустив офіційну заяву, де вказується, що Халід Масуд, який вчинив теракт у центрі Лондона, діяв самотужки. Його мотиви залишаються для правоохоронців загадкою.

«Ми повинні прийняти те, що можливо ніколи не зрозуміємо, чому він це зробив. Можливо, ця таємниця померла разом з ним. Незважаючи на це, ми намагаємося з'ясувати одинак Масуд був натхненний терористичної пропагандою або якимось іншим чином отримав поштовх до скоєння злочину», - сказав журналістам заступник глави лондонської поліції Нейл Басу. «Поліція не має даних про підготовки нових терактів», - додав він.

Напередодні лондонська поліція відпустила шістьох затриманих за підозрою в причетності до теракту в столиці Великобританії.