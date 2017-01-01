Теракт у Лондоні: поліція застрелила нападника біля парламенту

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Поліцейського було поранено під час нападу біля парламенту

У столиці Великої Британії біля будівлі парламенту застрелили нападника. Поліцейського було поранено, кілька закривавлених людей лежали на розташованому поблизу Вестмінстерському мосту, пише Reuters.

Як зазначає видання, лідер палати громад Девід Лідінгтон заявив, що поліція застрелила чоловіка, який напав на поліцейського біля будівлі британського парламенту.

Раніше представники парламенту заявили, що двох людей було застрелено біля парламенту, саму будівлю було закрито. Засідання палати громад, яке тривало в цей час, було перервано, а парламентарів попросили залишатися в залі для засідань.

Як повідомили в поліції, їм надійшов виклик про інцидент на Вестмінстерському мосту, пов'язаний зі стріляниною. Як зазначає Reuters, розташовану поруч станцію метро «Вестмінстер» було закрито на прохання поліції.

Нагадаємо, у Лондоні біля будівлі парламенту Великої Британії сталася стрілянина.

Після цього біля будівлі парламенту на мосту сталася трагедія: машина роздавила щонайменше п'ятьох людей.